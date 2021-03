Wall Street : pénalisé par un indice PMI décevant

La Bourse de New York a globalement reculé ce mercredi, après l'annonce d'une baisse inattendue de l'indice PMI au mois de mars. Si le Dow Jones a fini quasiment à l'équilibre, à 32420 points, le Nasdaq Composite a lâché 2% à 12962 points.



Publié en tout début de séance, l'indice PMI composite de l'activité globale calculé par IHS Markit est passé de 59,5 en février à 59,1 en estimation 'flash' pour le mois en cours, une déception pour les investisseurs qui le voyaient atteindre de nouveaux records.



'Les producteurs ont connu de plus en plus de difficultés à faire face à la demande, du fait principalement de perturbations et de retards dans la chaine d'approvisionnement', soulignait IHS Markit, qui pointait aussi des tensions inflationnistes.



Autre donnée décevante parue ce mercredi, les commandes de biens durables aux Etats-Unis ont reculé de 1,1% en février, selon le Département du Commerce,là où le consensus espérait une hausse à peu près symétrique.



Du côté des valeurs, Intel a reculé de 2,3% après que le géant des microprocesseurs a annoncé un investissement de 20 milliards de dollars pour la construction de deux usines de semi-conducteurs dans l'Arizona.



General Mills a lâché 4,2% dans le sillage de résultats du groupe agroalimentaire inférieurs aux attentes, avec un BPA ajusté en croissance de 6% à taux de changes constants à 82 cents au titre de son troisième trimestre 2020-21.



Adobe a reculé de 1,9% en dépit d'un relèvement, mardi soir, des objectifs pour l'exercice 2020-21 de l'éditeur de logiciels, qui a fait part à cette occasion de l'intention de son directeur financier de quitter ses fonctions cette année.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.