Wall Street : prudence après le rapport ADP, tension des taux

Les indices actions américains commencent la séance sur une note prudente, en repli de 0,5% pour le S&P500 et gagne 0,2% pour le Dow Jones. Le Nasdaq-100 est en repli de 1,1% au lendemain d'une clôture dans le rouge (-1,7% sur le Nasdaq Composite).



Ce sont les taux qui sèment de nouveau le doute et dissuadent les acheteurs, avec +5Pts sur les T-Bonds US (1,49% sur le 2031) mais aussi nos OAT (+6,5Pts vers -0,045%).



'Les opérateurs ont prêté une attention particulière aux remarques des membres de la Fed. Lael Brainard a notamment reconnu que les mouvements de la semaine dernière sur le marché obligataire avaient retenu son attention', rappelait Wells Fargo mardi soir.



Incitant les opérateurs à la prudence, le secteur privé des Etats-Unis a créé 117.000 emplois en février selon le rapport du cabinet ADP dévoilé ce matin, là où les économistes espéraient des créations nettement supérieures, et à comparer aux 195.000 de janvier.



L'indice PMI composite de l'activité globale aux Etats-Unis -calculé par IHS Markit- passe de 58,7 en janvier à finalement 59,5 en février, niveau révisé par rapport à 58,8 en estimation 'flash', s'établissant ainsi à son plus haut niveau depuis août 2014.



Calculé par l'Institute for Supply Management, l'indice ISM non manufacturier des États-Unis s'établit à 55,3 en février, à comparer à 58,7 le mois précédent, baisse traduisant une décélération sensible de la croissance dans les services.



Dans l'actualité des valeurs, Merck a annoncé des accords avec Janssen Pharmaceuticals, filiale de Johnson & Johnson, afin de soutenir la fabrication et la fourniture du vaccin contre la Covid-19 de J&J.



A l'occasion de résultats trimestriels meilleurs que prévu, Hewlett Packard Enterprise a relevé mardi soir ses objectifs pour l'exercice 2020-21, visant désormais un BPA ajusté entre 1,70 et 1,88 dollar.



Dollar Tree publie au titre de son quatrième trimestre un BPA ajusté en hausse de 19% à 2,13 dollars, conforme au consensus, et indique augmenter de deux milliards de dollars son autorisation de rachats d'actions.



ExxonMobil annonce ses plans jusqu'en 2025 pour 'augmenter ses bénéfices et ses flux de trésorerie afin d'accroître son dividende, réduire la dette et financer des projets, tout en s'employant à commercialiser des technologies à faibles émissions'.



Le groupe énergétique prévoit des dépenses d'investissement de 16 à 19 milliards de dollars en 2021 et de 20 à 25 milliards de dollars par an jusqu'en 2025 pour des projets à rendement élevé et générateurs de cash.



