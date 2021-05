Wall Street : quelques interrogations commencent à poindre

Wall Street devrait ouvrir sur un mouvement de repli mardi matin, marquant une pause dans le cycle haussier qui lui a permis d'aligner records sur records ces derniers temps.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices américains perdent entre 0,5% et 0,8%, annonçant un début de séance dans le rouge.



Alors que les marchés boursiers américains affichent des gains compris entre 8% et 12% depuis le début de l'année, les investisseurs savent qu'ils rentrent dans une période de l'année réputée être moins favorable aux actions.



'Avec beaucoup d'indices qui évoluent à des sommets, avec certaines mesures du sentiment de marché qui semblent à bout de souffle et avec les inquiétudes actuelles qui entourent la propagations de nouveaux variants, les investisseurs pourraient être tentés de suivre le vieil adage consistant à vendre en mai et à s'en aller', reconnaît-on chez UBS.



Le gestionnaire de fortune préfère néanmoins recommander de rester investis en actions, tout en privilégiant une approche 'diversifiée', au vu de la rapide croissance économique qui se profile à l'horizon.



Sur le plan macroéconomique, le déficit de la balance commerciale des Etats-Unis a été mesuré à 74,4 milliards en mars, un nouveau record, d'après les chiffres dévoilés ce matin par le Département du Commerce.



Les investisseurs seront également attentifs, dans le courant de la matinée, aux commandes industrielles, qui sont attendues en hausse au mois de mars après les intempéries qui avaient affecté le secteur en février.



