Wall Street : quelques rachats tardifs ont limité le recul...

Wall Street s'est un eu ressaisi au cours de l'après-midi : les replis qui s'étageaient à mi-séance entre -0,5% pour le Dow Jones, -0,6% pour le S&P500 puis -1,1% pour le Nasdaq ont été réduits des deux tiers en l'espace de 2 heures.

Le 'Dow' cède 0,16%, le 'S&P' -0,25% et le Nasdaq -0,38% (en route vers une 5ème semaine de repli ?).

Difficile de replier ce raffermissement aux chiffres du jour puisqu'il est survenu plus de 5 heures après leur parution : l'indice Empire State de la Fed de New York se tasse légèrement par rapport à avril, perdant deux points à 24,3 en mai, un repli légèrement moins marqué que prévu.



Le baromètre mensuel de l'immobilier (maisons individuelles) NAHB est ressorti à 83, ce qui est précisément le chiffre anticipé par le consensus.



Le marché obligataire a fini en léger repli (retour de l'appétit pour le risque ?) à l'issue d'une séance sans relief, avec un T-Bond 2031 à 1,648% contre 1,635% vendredi.



Les investisseurs découvriront de nombreux autres indicateurs conjoncturels cette semaine et notamment la construction résidentielle, les indicateurs avancés du Conference Board et l'indice PMI flash d'activité (le plus attendu).

Le rebond du Nasdaq a été facilité par les hausses de Western Digital et Seagate (+6,5%), Twitter +1,7%, Amazon +1,5%, eBay +1,4%, Alphabet +0,5%



Coté replis, les géants du tourisme (hôteliers, sites de réservations) et des croisières ont pesé sur la tendance, sans oublier Comcast -5,5%, Peloton -4,4%, Q-Rate -3%, Tesla -2,2%, Cadence -2%...





