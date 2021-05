Wall Street : rebond bien timide, mais record absolu du 'Dow'

Avec une hausse de +0,3%, le Dow Jones s'offre malgré tout un nouveau record historique de clôture et un plus haut absolu en intraday à 34.331, quelques fractions de mieux que le précédent record du 16 avril inscrit à 34.256.



Le S&P500 grappille +0,1% à 4.168 (grâce aux pétrolières) et le Nasdaq (-0,35%) aligne une 4ème séance de repli à 13.582.



Wall Street a retrouvé confiance après s'être ému des propos de la secrétaire au Trésor américaine, Janet Yellen, pour laquelle la Fed pourrait devoir relever ses taux afin d'éviter une surchauffe de l'économie.



L'ancienne patronne de la Réserve fédérale a dû par la suite effectuer un rétropédalage afin de calmer les inquiétudes des marchés en expliquant qu'une hausse de taux n'est pas quelque chose qu'elle recommande ou anticipe, ajoutant que 'la banque centrale est indépendante dans la conduite de sa politique monétaire'.



Les chiffres US du jour étaient mitigés et difficiles à interpréter : la croissance de l'activité du secteur privé aux Etats-Unis a accéléré plus qu'estimé initialement en avril, d'après l'indice PMI composite d'IHS Markit : paru à 62,2 en estimation flash, il ressort à 63,5 en donnée définitive, après 59,7 en mars.



Cette expansion de l'activité globale des Etats-Unis, la plus rapide depuis la création de l'indice en octobre 2009, repose sur des croissances plus fortes à la fois pour le secteur manufacturier et pour les services.



Chris Williamson, chief business economist chez IHS Markit, explique cette hausse par 'le cocktail du lancement réussi de la vaccination, de la réouverture de l'économie, de la politique monétaire ultra-accommodante et des mesures de relance budgétaire'.



Mais cet apparente envolée de l'activité doit être un peu tempérée : l'indice ISM des 'services' se contracte à 62,7 contre 63,7 en mars (bien en-deçà des 64,1 attendus.



Après la clôture, Uber dévoilait un chiffre d'affaire de 2,9Mds$ contre 3,3Mds attendu et inscrit une charge de 600Mns$ pour la requalification de chauffeurs en salariés... mais les pertes sont inférieures aux attentes et le titre restait à l'équilibre en transactions électroniques.



Le Dow Jones a bénéficié d'une rotation en faveur des 'défensives' avec Merck +2,3%, Caterpillar +1,9%...

Le secteur 'énergie' s'est de nouveau distingué et le S&P500 lui doit d'être resté à flot : Devon +7%, Schlumberger +6,9%, Conoco +5,5%, Diamondbak +5%, Occidental +4,6%, Halliburton 4,5%, Pioneer +3,7%, Marathon +3,4%...



Le Nasdaq a de nouveau reculé dans le sillage de Peloton -14,6%, Verisk -8,4%, Moderna -6,3%, Exelon -2,8%, Splunk -2,5%, Zoom -2,4%, Baidu -2,2%, Facebook -1,1%, AMD -1%...

Quelques dossiers ont surnagé: ASLM +2,1%, Fastenal +1,7%, Analog +1,3% eBay et Micron +1%







