Wall Street : record pour le Dow, mais les 'techs' souffrent

La Bourse de New York évolue en ordre dispersé jeudi, pénalisée par la remontée des rendements obligataires et des indicateurs économiques décevants, deux facteurs qui prennent le pas sur le message rassurant délivré hier par la Fed.



Deux heures après l'ouverture, le Dow Jones - qui s'était empressé de battre un nouveau record dès le début de séance à 33.085 points - ne prend plus que 0,4% à 33.148,9 points.



Le Nasdaq Composite décroche de son côté de 1,4% à 13.338,6 points, preuve que la rotation sectorielle en faveur des secteurs cycliques et 'value' ne compense plus à 100% le repli des valeurs de croissance.



Pour bon nombre d'observateurs, c'est surtout la remontée rapide des rendements des bons du Trésor américain qui continue de pénaliser les marchés d'actions.



Sur le marché des Treasuries, le rendement de l'emprunt à 10 ans se tend à un nouveau pic, au-delà de 1,73%. Il en va de même pour le papier à 30 ans, dont le rendement atteint désormais presque 2,50%.



La hausse des rendements obligataires américains est alimentée par les propos de Jerome Powell, qui a souligné hier que la Fed écartait toute intervention sur les marchés obligataires, une approche qui signifie que les taux longs pourraient continuer de monter.



La remontée des taux de référence ne constitue pas une bonne nouvelle pour les entreprises car elle est synonyme d'un renchérissement des coûts d'emprunt, en particulier pour les sociétés du secteur technologique, souvent fortement endettées.



S'ajoute à cela une déception sur le front de l'emploi.



D'après le Département du Travail, les inscriptions aux allocations chômage ont rebondi aux Etats-Unis pendant la semaine du 13 mars pour s'établir à 770.000, contre 725.000 la semaine précédente.



Parallèlement, l'indice des indicateurs avancés a augmenté un peu moins que prévu au mois de février (+0,2%), une déception sans doute imputable aux intempéries ayant affecté le pays.



Côté actions, Accenture progresse de 1,4% après avoir de nouveau relevé ses objectifs pour l'exercice en cours à l'occasion de sa publication trimestrielle.



Dollar General chute de son côté de 6% après avoir dévoilé un BPA en progression de 24,8% à 2,62 dollars au titre de son quatrième trimestre comptable, manquant toutefois le consensus de marché.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.