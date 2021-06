Wall Street : sans direction, Biogen s'envole de près de 40%.

Wall Street conclut sa première séance de la semaine sans tendance : le repli de 0,36% du Dow Jones et de -0,08% du S&P500 (à 4.226) est compensé par la hausse du Nasdaq qui a lentement amplifié son avance pour afficher +0,5% au final à 13.881 (le Nasdaq-100 se contente de +0,23%), le Russell-2000 se détache avec un gain de +1,43 à 2.319 (4ème hausse en 5 séances pour une clôture proche des sommets du 15 mars dernier).



Petite déception pour ceux qui espéraient voir le S&P500 battre un nouveau record absolu: il aurait suffi qu'il calque sa trajectoire sur celle du Nasdaq-100.

Il n'y a avait de pas de 'market movers' à l'agenda ce lundi 7 juin mais de nombreux chiffres seront publiés ces jours prochains, notamment la balance commerciale d'avril, l'indice de confiance du consommateur de l'Université du Michigan et surtout les chiffres de l'inflation pour le mois de mai.



Cette journée sans relief n'a pas donné lieu à des écarts spectaculaires, sauf sur Biogen +38,3% à 396$ (le titre affichait jusqu'à +63% en séance pour un record à 468$, au-delà des 436$ du 23 mars 2015).

Biogen a explosé à la hausse grâce au feu vert de la FDA (Food and Drug Administration) à la commercialisation de l'Aducanumab, le tout premier traitement de la maladie d'Alzheimer reconnu efficace (qui serait facturé 56.000$/an par patient, soit plus de 4.660$/mois... ce qui risque de donner lieu à d'âpres négociations avec les mutuelles).



Sinon, les investisseurs ont privilégié Splunk +2,9%, Facebook +1,9%, Microsoft +1,2%...



Quelques allègements ont pesé sur Fiserv -3,3%, Broadcom -2,4%, Cadence Design -1,4%...





