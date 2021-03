Wall Street : sans direction avant les ventes de logements

Wall Street devrait ouvrir sans direction claire lundi matin, les investisseurs préférant attendre les chiffres-clé des ventes de logements anciens avant de se positionner sur le marché.



Une demi-heure avant l'ouverture, le contrat 'future' sur le S&P 500 est globalement stable, tandis que celui sur le Nasdaq avance de 0,7%, annonçant un début de séance relativement incertain.



Analystes et économistes s'attendent à ce que les ventes de logements existants aient reculé à 6,5 millions en février, contre près de 6,7 millions le mois précédent.



Après la vive accélération signée par le marché de l'immobilier l'an dernier, les spécialistes commencent à anticiper un plafonnement des ventes de maisons à des niveaux qui sont déjà très élevés.



Une bonne surprise renforcerait toutefois la confiance du marché sur le fait que la reprise de la principale économie du monde est en bonne voie.



Pour autant, les investisseurs continuent de s'inquiéter de la vigueur des taux longs américains, qui reflète l'embellie des perspectives économiques mais qui pourrait bien finir par peser sur l'activité.



Sur le marché des Treasuries, le rendement de l'obligation d'Etat américaine à 10 ans - considérée comme une référence pour les taux d'emprunt - se détend toutefois en direction de 1,69% ce matin.



Ce reflux devrait favoriser les valeurs technologiques, souvent perçues comme vulnérables à une remontée des taux d'intérêt en raison de leur mode de financement souvent externe.



De manière générale, les analystes s'attendent à ce que les valeurs de croissance - dont les valeurs technologiques - subissent moins de pression en termes de 'rotation' sectorielle au cours du deuxième trimestre.



Certains stratèges anticipent même une consolidation pure et simple des indices.



'A court terme, le marché pourrait avoir besoin de consolider son bond de 5,5% en deux semaines, mais nous continuons de recommander de profiter des accès de faiblesse au sein de nos secteurs et titres préférés afin de bâtir des positions', jugent toutefois les équipes de Raymond James.



