Wall Street : sans grande tendance en fin de matinée

Wall Street évolue sans grande tendance mardi matin, les investisseurs préférant marquer une pause à la suite d'une séquence haussière qui a permis aux indices d'atteindre de nouveaux records hier.



Un peu plus d'une heure après l'ouverture, le Dow Jones recule de 0,1% à 33.516,2 points, tandis que le Nasdaq Composite avance de 0,1% à 13.718,1 points.



Faute de nouveaux catalyseurs ou d'indicateurs économiques encourageants, les investisseurs hésitent à pousser les indices au-delà des plus hauts historiques établis la veille.



Depuis le début de l'année, le S&P 500 - l'indice de référence des gérants de fonds américains - a progressé de plus de 8,5%, notamment alimenté par la perspective d'un redémarrage de l'économie et de nouvelles mesures de soutien à l'activité.



A ce stade, les stratèges jugent qu'il est normal de voir les marchés entamer un léger mouvement de consolidation afin de digérer cette phase haussière.



Ces temps morts pourraient même se multiplier dans les mois qui viennent, d'après eux.



Les gains des dernières séances s'étaient d'ailleurs faits dans un contexte de moindre volatilité, ce qui semble indiquer que la tendance haussière est bien installée, mais aussi qu'elle perd en intensité.



L'indice de volatilité VIX du CBOE, qui était récemment repassé sous le seuil psychologique des 20 points, poursuit son repli aujourd'hui en abandonnant 0,2% à 17,8.



La question de savoir si les marchés sont encore en mesure de poursuivre leur trajectoire haussière devrait trouver une réponse la semaine prochaine, avec les premières publications de la saison des résultats du premier trimestre.



Les bénéfices de l'ensemble des entreprises du S&P sont attendus en hausse de 23,3% au premier trimestre, ce qui correspondrait à leur progression la plus importante depuis la fin 2018.



Des performances trop solides pourraient néanmoins avoir l'effet paradoxal d'inquiéter les marchés en confirmant les risques de 'surchauffe' de l'activité tant redoutés par certains économistes.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.