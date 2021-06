Wall Street : sans grande tendance malgré de bons indicateurs

Wall Street évolue sur une note stable mardi au sortir d'un long week-end de trois jours, en dépit de statistiques qui se sont révélées bien meilleures que prévu.



Une heure après l'ouverture, le Dow Jones avance de 0,4% à 34.653,7 points, tandis que le Nasdaq Composite recule de 0,1% à 13.734,8 points.



Les deux indicateurs d'activité publiés dans la matinée sont ressortis bien au-dessus des attentes, confirmant la dynamique favorable que connaît actuellement l'économie américaine.



L'indice ISM de l'industrie manufacturière a ainsi atteint 61,2 le mois dernier, après 60,7 en avril, alors que les économistes l'attendaient en plus petite hausse à 60,9.



L'indice PMI du secteur manufacturier américain - calculé par IHS Markit - est passé pour sa part de 60,5 en avril à 62,1 en mai, soit son niveau le plus élevé depuis le début des enquêtes en mai 2007.



Avec un gain de plus de 13% pour l'indice Dow Jones depuis le début de l'année, les investisseurs se disent toutefois que la solidité de la reprise est désormais bien intégrée dans les cours de Bourse.



'Pour ceux qui souhaiteraient faire travailler leur argent, nous aurions tendance à recommander de profiter des périodes de faiblesse des cours pour profiter d'opportunités d'achat', expliquent ainsi les équipes de Raymond James.



'A l'inverse, nous aurions tendance à profiter de la vigueur des cours pour alléger notre exposition à des secteurs potentiellement surachetés', fait valoir le gestionnaire d'actifs.



La nette remontée des prix du pétrole soutient néanmoins les poids-lourds du secteur énergétique ce mardi, avec un brut léger américain qui grimpe de 3,7% à 68,8 dollars.



En grimpant de presque 4% ce matin, l'indice sectoriel de l'énergie affiche de loin la meilleure performance du S&P 500.



