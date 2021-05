Wall Street : sans réelle tendance, taux et VIX en détente

La première séance du mois se solde par une sorte de statu quo à Wall Street : le Dow Jones (+0,7%) comble un peu de son retard accumulé en avril, le S&P500 grappille +0,27% mais finit près des plus bas du jour, le Nasdaq se replie de -0,5%... au final, il n'y a pas vraiment de tendance et le signe le plus positif, c'est une détente de -3,6% du VIX vers 19,7 (retour sous le seuil psychologique des '20').

Le Russell-2000 des valeurs petites et moyennes grappille +0,27%.



Les T-Bonds se sont légèrement détendus (-3Pts de base à 1,6010%) suite au recul de la croissance de l'activité dans le secteur manufacturier, à 60,7 le mois dernier, contre 64,7 en mars, alors que les économistes l'attendaient en hausse aux abords de 65.



Dans son communiqué, l'ISM attribue ce repli à la pénurie de composants qui touche actuellement le secteur industriel, à la remontée des prix des matières premières et aux difficultés rencontrées en termes de logistique.



La statistique reste cependant supérieure à la barre des 50 points : le secteur vient d'aligner 11 mois consécutifs de croissance depuis sa dernière contraction d'avril 2020.



Le S&P500 a été maintenu à flot par e-Bay +4,2% et les 'pharmas' : Moderna +4%, Biogen et Gilead +3,7%, Pfizer +3,1%.



Bon comportement du compartiment énergie avec Mohawk +7,5%, Valero +5,6%, Schlumberger +4,3%, Philips +3,8%, Hess +3,3%, Conoco et Occidental +3,1%, Exxon +2,8%.



Le Nasdaq a été plombé par AMD -3,8%, Docusign, Xilinx et Tesla -3,5%, Viacom -3,2%, Peloton -2,6%, Amazon -2,3%, Illumina -1,6%, Facebook -0,8%.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.