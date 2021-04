Wall Street : sans tendance en attendant deux indicateurs

La Bourse de New York devrait ouvrir sans grand changement vendredi matin, les marchés semblant sans orientation en attendant la publication d'une série d'indicateurs économiques.



Une demi-heure avant l'ouverture, le 'future' sur le Dow Jones recule de 0,1%, mais celui sur le Nasdaq avance de 0,1%, signalant une ouverture en demi-teinte.



Sur le plan macroéconomique, les investisseurs prendront connaissance en tout début de séance de l'indice PMI 'flash' d'IHS Markit, qui devrait avoir signé une nouvelle progression au mois d'avril.



L'indicateur devrait avoir notamment bénéficié du succès de la campagne de vaccination, qui a entraîné une levée rapide des mesures de restrictions sanitaires aux Etats-Unis.



'A vrai dire, le seul risque pesant sur les PMI est qu'ils sont déjà à des niveaux historiques', rappellent les équipes d'Oddo BHF.



Les investisseurs suivront également la parution des ventes de logements neufs, qui devraient avoir opéré un rebond au mois de mars après avoir souffert de conditions météorologiques défavorables au mois de mars.



La crainte que l'Etat ne taxe davantage les gains de capital des plus riches pourrait également inciter les investisseurs à une certaine prudence ce vendredi.



Hier, la tendance avait brusquement basculé à Wall Street après l'annonce d'un projet de quasi-doublement de la taxation des plus-values mobilières dévoilé par Joe Biden.



Le Dow Jones, le S&P 500 et le Nasdaq avaient replongé de 1,5% en ligne droite pour quasiment clôturer à leurs plus bas du jour.



Les acteurs du marché semblent également peiner à trouver une direction claire après la publication de résultats trimestriels contrastés, dont ceux d'American Express et Intel.



