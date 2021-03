Wall Street : séance faste après le rapport sur l'emploi

Wall Street a terminé en fanfare une séance de vendredi marquée par un rapport sur l'emploi américain rassurant. Le Dow Jones s'est adjugé plus de 1,8% à 31496 points tandis que le Nasdaq Composite a avancé de plus de 1,5% à 12920 points.



D'après le Département du Travail, l'économie américaine a généré 379.000 emplois non agricoles le mois dernier, dépassant largement les attentes, tandis que le taux de chômage a diminué de 0,1 point à 6,2%, alors qu'il était attendu en petite hausse.



'La nouvelle envolée des rendements des emprunts publics qui a initialement suivi le solide bilan de l'emploi s'est essentiellement dissipée et les actions ont regagné du terrain', note Capital Economics.



'Nous prévoyons que les rendements n'augmenteront pas fortement dans les mois à venir, ce qui permettra aux cours des actions de se redresser davantage dans le temps', poursuit le bureau d'analyse économique.



Autre donnée de la séance, le déficit commercial des Etats-Unis est passé de 67 milliards de dollars en décembre 2020 à 68,2 milliards en janvier, soit un creusement un peu plus important que prévu.



Dans l'actualité des valeurs, Cisco s'est adjugé 3,8%, les analystes de JP Morgan ayant relevé leur recommandation sur le titre du géant des technologies de réseaux en raison de perspectives de croissance jugées plus encourageantes.



Chevron a bondi de 4,3% après un accord par lequel le groupe énergétique va acquérir l'ensemble des unités représentant les intérêts des partenaires dans Noble Midstream qu'il ne détient pas encore, dans une transaction exclusivement en titres.



Du côté des résultats publiés, les opérateurs ont acclamé la chaine de vêtements Gap (+7,6%) et accueillis positivement le fournisseur de produits semi-conducteurs Broadcom (+1,5%), mais ont délaissé le distributeur par entrepôts Costco (-0,5%).



