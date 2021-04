Wall Street : séance finalement positive après la Fed

Wall Street clôture sur un biais positif et sur un nouveau record absolu de clôture pour le S&P500 à 4.080 (+0,15%).

Le Dow Jones a grappillé in extremis 0,05% (à 33.446) et le Nasdaq a reculé symétriquement de 0,07% à 13.689... mais c'est largement compensé par le gain de +0,3% du Nasdaq-100 à 13.616, dans le sillage des 'GAFAM' (et malgré les -3% de Tesla).



Wall Street continue d'ignorer la dégradation du déficit de la balance commerciale américaine qui s'est creusé de 4,8%, passant de -67,8 Mds$ en janvier (révisé de 68,2Mds$ en estimation initiale) à 71,1Mds$ en février.

Le Département du Commerce précise que les exports US ont subi une contraction de 2,6%, à 187,3 milliards de dollars, tandis que les importations n'ont diminué que de 0,7%, à 258,3 milliards.



Les 'minutes' de la Fed (résumé des débats du FOMC du 17 mars) publiées à 20H00 n'ont provoqué aucun écart décelable : elles confirment que la politique monétaire restera ultra-accommodante jusqu'à ce que le plein emploi et l'objectif des 2% d'inflation soient atteints.

Les membres du comité de politique monétaire ont estimé que 'les risques concernant les perspectives de l'inflation sont équilibrés'.



Plus optimiste que la Fed, Jamie Dimon, le CEO de JPMorgan, estime que le niveau de valorisation -très élevé- des actions pourrait se justifier par le coup de booster que les plans de relance vont insuffler à l'économie américaine d'ici 2023.



Le rendement du 10 ans a légèrement remonté en fin de séance, autour de 1,66% contre 1,65% en milieu de séance (mais il subsiste une légère détente de -1 point de base par rapport à mardi).



Le Nasdaq-100 a surperformé grâce à Twitter (+3%), Square (+3,6%), Nvidia (+2%), Facebook (+2,2%), Amazon (+1,7%), Apple (+1,3%) ...



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.