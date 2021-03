Wall Street : séance plombée par des données mitigées

Des données macroéconomiques mitigées publiées dans la matinée ont pesé sur les indices actions américains mercredi : le Dow Jones a reculé de 0,4% à 31270 points tandis que le Nasdaq Composite a chuté de 2,7% à 12998.



Incitant les opérateurs à la prudence, le secteur privé des Etats-Unis n'a créé que 117.000 emplois en février selon le rapport du cabinet ADP, là où les économistes espéraient des créations nettement supérieures, et à comparer aux 195.000 de janvier.



L'indice PMI composite de l'activité globale aux Etats-Unis -calculé par IHS Markit- est passé de 58,7 en janvier à finalement 59,5 en février, niveau révisé par rapport à 58,8 en estimation 'flash', s'établissant ainsi à son plus haut niveau depuis août 2014.



Cette bonne nouvelle a toutefois rapidement été contredite par l'indice ISM non manufacturier qui a reculé à 55,3 en février, à comparer à 58,7 le mois précédent, baisse traduisant une décélération sensible de la croissance dans les services américains.



Dans l'actualité des valeurs, Johnson & Johnson a reculé de 1,8% malgré des accords entre sa filiale Janssen Pharmaceuticals et Merck, par lesquels ce dernier va soutenir la fabrication et la fourniture du vaccin contre la Covid-19 de J&J.



Hewlett Packard Enterprise a grappillé 0,4% à la suite d'un relèvement mardi soir de ses objectifs pour l'exercice 2020-21, le groupe informatique visant désormais un BPA ajusté entre 1,70 et 1,88 dollar.



Dollar Tree a pris 3% après la publication d'un BPA ajusté trimestriel en hausse de 19% à 2,13 dollars, conforme au consensus, et une augmentation de deux milliards de dollars de son autorisation de rachats d'actions.



ExxonMobil a pris 0,8% après la présentation par le groupe énergétique de ses plans jusqu'en 2025 pour 'augmenter ses bénéfices et ses flux de trésorerie afin d'accroître son dividende, réduire la dette et financer des projets'.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.