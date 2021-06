Wall Street : second rebond, séance agité sur les 'cryptos'

Seconde séance de hausse à Wall Street mais avec des écarts bien plus modestes: +0,3% pour le Dow Jones (contre +1,75% la veille), +0,5% sur S&P500 (contre +1,4% lundi) et +0,79% sur le Nasdaq (très exactement la même hausse que lundi) en termine à 14.253... et voilà un nouveau record absolu en intraday et en clôture, grâce aux GAFAM avec +1,1% sur Microsoft, +1,3% sur Apple, +1,5% sur Amazon et +2% sur Facebook.



La volatilité (le 'Vix' associé au S&P500) retombe de -7%, les taux longs se détendent de -2Pts vers 1,465% (un souci en moins, pour l'instant).



Peu d'éléments nouveaux à se mettre sous la dent: le 'chiffre du jour' a confirmé la flambée des prix de l'immobilier.

Petit bémol avec les ventes de logements anciens qui reculent de 0,9% (contre -2% attendu) aux Etats-Unis au mois de mai (à 5.8 millions de transactions en rythme annualisé, c'est le quatrième mois consécutif de baisse), selon la Fédération nationale des agents immobiliers (NAR).

Mais c'est surtout dû à la pénurie de biens à vendre, avec des stocks tombés à moins de 2,5 mois (contre 4,6 mois il y a 1 an).



La NAR précise que le prix médian du logement ancien vendu poursuit sa hausse inexorable depuis 13 mois, à 350.300$, soit une progression record de 23,6% en comparaison annuelle, bien plus forte que lors de l'emballement final de la bulle immobilière en 2005/2006.



Un des principaux 'points d'intérêt' de cette séance, c'est la dégringolade des cryptos suite à la fermeture des principales 'fermes de minage' de Bitcoin en Chine (90% des entreprises ont été privées de courant par décision administrative, au nom de la surconsommation d'énergie et de la réduction des émissions de Co², cela ampute de plus d'un tiers la 'production' de Bitcoins sur la planète).

Mais le Bitcoin qui avait pulvérisé le support des 31.500 puis le palier des 30.000 (29.300$ au plus bas) s'est ensuite repris de +10% à 32.900$ et les fans du Bitcoin respirent car sous 30.000$, le scénario graphique était tout simplement désespérant, avec 30% de repli potentiel avant de retrouver un support moyen terme.

L'Ethereum en revanche peine à renouer avec le support crucial des 2.000$, enfoncé de près de 15% en séance (test des 17.000$ au plus bas).



