Wall Street : semaine et mois positifs pour le Dow et le S&P.

Les indices US n'ont pas réagi aux chiffres les plus attendus de la semaine (notamment l'indice PCE) mais la tendance est demeurée positive en cette ultime séance du mois de mai.



Programme minimum avant un pont de 3 jours (c'est férié ce 31 mai pour le Memorial Day) : le Dow Jones grappille 0,19% à 34 529, le S&P-500 et le Nasdaq se contentent d'à peine +0,1% à 4 204 et 13.748 respectivement.



Pas de nouveaux records absolus mais des clôtures à moins de 0,7% du zénith pour le 'S&P' (+1,2% hebdo) et 1,5% pour le 'Dow' (+0,9% hebdo).



Le mois qui s'achève reste caractérisé par une mini-rotation sectorielle avec +1,9% sur le Dow Jones et -1,55% pour le Nasdaq.

Mais globalement, les liquidités de la FED continuent de faire merveille puisque le S&P 500 gagne 0,55%, tandis que le 'VIX' qui lui est associé continue de se détendre, vers 18,5, tutoyant ses planchers du mois de mai et de l'année 2021 (17,00 le 16 avril).



La journée de vendredi s'est donc déroulé sans heurt malgré 3 principaux chiffres ressortis au-dessus des attente : les dépenses de consommation des ménages ont augmenté de 0,5% en avril, une progression supérieure aux +0,1 à +0,2% anticipée.

Le Département du Commerce a publié des revenus en baisse de -13,1%, une baisse plutôt moins forte que celle anticipée (-14%).

Mais le chiffre le plus attendu, c'était l'indice des prix PCE qui s'est accru de +0,6% en séquentiel de +0,7% en 'core rate' (0,6% anticipé) pour s'établir à +3,6% (et +3,1% hors énergie et alimentation), des niveaux jamais observés depuis 29 ans.



Le PMI de Chicago est également ressorti plus vigoureux que prévu (à 75 contre un consensus de 68) et le 'sentiment' des consommateurs était le seul à se montrer conforme aux attentes, à 83.



Les T-Bonds US se détendent de -2% à 1,593% malgré la publication de 4 'stats' sur 5 plus robustes que prévu.

Il en découle un sentiment d'invulnérabilité puisque ni surchauffe ni budgets à 6.000Mds$ (Biden propose le plus grand plan d'investissement depuis le 'New Deal') entrainant une explosion des déficits n'entrainent d'effets négatifs, ni sur les actions, ni sur les instruments obligataires.



Côté valeurs, pas d'écarts spectaculaires (scores indiciels étroits): Salesforce (+5,4%) et Ulta Beauty (+5,2%) puis Nvidia (+4,9%), portés par leurs trimestriels ont largement dominé le Dow Jones et le S&P500 respectivement (Broadcom +3,6% et Xilinx +3,3% complétaient le podium du Nasdaq).



