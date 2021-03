Wall Street : trop tôt pour oublier les actions

La Bourse de New York devrait repartir à la hausse lundi matin sur fond d'apaisement des rendements obligataires et dans l'attente de nouveaux indicateurs économiques.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les grands indices new-yorkais progressent tous d'au moins 1%, annonçant un début de semaine en territoire positif.



Les marchés d'actions américains avaient lourdement décroché la semaine passée, victimes de la remontée des rendements obligataires due à la poussée inflationniste engendrée par le fort rebond attendu de l'économie.



Sur la semaine écoulée, le Dow Jones avait perdu 1,8%, le S&P 500 2,5% et le Nasdaq 4,9%.



Du côté de l'obligataire, les rendements des emprunts d'Etat - dont la soudaine remontée avait déclenché la correction des actions - avaient tendance à se tasser lundi matin.



Le dix ans américain reflue ainsi autour de 1.4380%. Son équivalent allemand oscillait autour de -0,36%, soit une baisse de six points de base.



Les investisseurs continuent de surveiller de près les indicateurs au cours des jours qui viennent, avec l'espoir qu'ils écartent la perspective d'une surchauffe de l'économie.



Aujourd'hui, les investisseurs attendent la publication de l'indice PMI manufacturier définitif d'IHS Markit pour le mois de février ainsi que celle, un peu plus tard dans la matinée, de l'indice ISM manufacturier.



En dépit du récent regain de volatilité sur les marchés, les stratèges recommandent aux investisseurs de rester positionnés sur les actions.



'L'objectif est d'accompagner les marchés dans leur trajectoire de hausse tendancielle, portés par une capacité bénéficiaire des entreprises, une visibilité sur la liquidité mondiale en 2021 et un boom économique sans précédent', explique-t-on chez Edmond de Rothschild Asset Management.



'La détente monétaire, la relance budgétaire et le rebond économique nous font penser qu'il est trop tôt pour se méfier des actions', renchérit Columbia Threadneedle Investments.



