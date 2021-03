Wall Street : un sentiment de prudence pour ouvrir la semaine

Wall Street devrait ouvrir sans grande tendance lundi matin, la prudence limitant les prises de risque à la veille du début d'une réunion très attendue de la Réserve fédérale américaine.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les grands indices new-yorkais évoluent tous autour de l'équilibre, annonçant un début de séance indécis.



Le comité de politique monétaire de la Fed (FOMC) se réunit mardi et mercredi.



Si les investisseurs n'attendent aucune annonce majeure à l'issue de la réunion, ils seront à l'affût de la réaction de la banque centrale après les récentes tensions constatées sur le marché des taux.



Les investisseurs scruteront le communiqué, attendu mercredi, à la recherche d'indices sur le calendrier d'un éventuel 'tapering', c'est-à-dire un début de la réduction des rachats d'actifs de l'institution.



Pour les analystes, la Fed se trouve dans une situation 'délicate', coincée entre des contraintes de court terme liées à l'amélioration de l'emploi et ses objectifs de moyen terme visant la stabilité financière.



'Il est fort probable que la Fed indique aux marchés qu'elle ne tolèrerait pas une hausse trop rapide et trop forte des taux et qu'elle dispose de toute la panoplie nécessaire à contrer ces développements, restant ainsi fidèle à sa ligne de conduite, selon laquelle il y a moins de risque à en faire plus qu'à en faire moins', pronostique Franck Dixmier, chez AllianzGI.



Les prises de risque s'annoncent donc limitées jusqu'à l'annonce des annonces de la Réserve fédérale.



Publié ce matin, l'indice d'activité manufacturière 'Empire State' de la Fed de New York s'est inscrit en hausse de cinq points en mars pour s'établir à +17,4, un plus haut depuis l'été dernier, alors que le consensus anticipait un gain moins prononcé.



