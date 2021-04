Wall Street : une semaine chargée se prépare

La Bourse de New York s'est orientée à la hausse lundi matin, surtout grâce à l'énergie et aux financières, à l'orée d'une semaine qui s'annonce chargée sur le plan de la politique monétaire et des résultats.



Une heure et demie après l'ouverture, le Dow Jones avance de 0,2% à 34.100,2 points, tandis que le Nasdaq Composite s'octroie une progression de 0,5% à 14.092,5 points.



Cette nouvelle semaine s'annonce particulièrement chargée à Wall Street, avec au programme toute une série de publications trimestrielles.



Plus d'un tiers des sociétés cotées sur l'indice S&P 500 ont prévu de dévoiler leurs résultats cette semaine, avec en point d'orgue l'annonce d'Apple, première capitalisation mondiale, prévue mercredi.



Les opérateurs attendent surtout la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale mardi et mercredi, à l'issue de laquelle un 'statu quo' est largement anticipé.



En attendant, la séance s'avère peu animée faute d'indicateurs de conjoncture.



Les investisseurs ont toutefois pris connaissance ce matin des chiffres des commandes de biens durables, qui ont rebondi de 0,5% en mars alors que le consensus espérait un rebond plus franc.



Sur le front des valeurs, J&J recule de 0,6% ce lundi en dépit de la reprise de l'inoculation de son vaccin contre la Covid, qui était suspendu depuis deux semaines.



Apple grignote 0,2% après avoir manifesté son intention d'investir 430 milliards de dollars aux Etats-Unis au cours des cinq prochaines années, une initiative qui devrait entraîner la création de 20.000 postes.



Tesla avance de son côté de 1,2% avant la parution, ce soir après la clôture des marchés, de ses résultats de premier trimestre.



