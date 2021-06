Wall Street : vers un cinquième mois consécutif de hausse

Wall Street devrait ouvrir en léger repli mercredi matin, un recul qui s'annonce toutefois insuffisant pour empêcher le S&P 500 de signer un cinquième mois consécutif de hausse.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les principaux indices boursiers cèdent tous autour de 0,1%, laissant augurer une ouverture prudente.



Si les marchés d'actions devraient quelque peu marquer le pas pour cette dernière séance du mois de juin, le S&P 500 - l'indice de référence des gérants américains - semble bien parti pour s'adjuger près de 2% sur l'ensemble du mois.



Mais les solides statistiques de l'emploi dans le secteur privé américain ne suffisent pas à convaincre les investisseurs de voguer vers de nouveaux records boursiers après les plus hauts atteints cette semaine.



Selon l'enquête mensuelle ADP publiée ce matin, le secteur privé américain a créé 692.000 emplois en juin, un nombre supérieur à l'estimation moyenne des économistes.



Ces chiffres suggèrent que le mouvement sur le marché du travail va dans le bon sens, un élément intéressant quand on sait que la Fed a conditionné sa politique à la réalisation de 'progrès substantiels' sur le marché du travail.



Cette publication peut rendre les intervenants de marchés plus optimistes en vue du rapport sur l'emploi de vendredi, qui constituera le point d'orgue de la semaine sur les marchés.



Les chiffres des créations de postes étaient ressortis au-dessous des attentes ces derniers mois, d'où la patience manifestée par la Fed, mais - au vu des solides statistiques des dernières semaines - les choses pourraient rapidement évoluer de ce côté.



