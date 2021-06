Wall Street : vers une ouverture sur des gains modérés

Les futures (+0,1% sur le S&P500, +0,4% sur le Nasdaq-100) augurent de gains modérés à l'ouverture, au lendemain d'une séance de relative stagnation des grands indices actions américains à proximité de leurs niveaux records.



'Le S&P500 a fini la séance pratiquement atone, non loin de son plus haut historique, les investisseurs semblant être restés dans l'expectative des chiffres de l'inflation américaine jeudi et de la réunion du FOMC la semaine prochaine', note Wells Fargo.



Pour ce mercredi, ne doivent guère paraitre que les stocks des grossistes américains pour le mois d'avril. Attendus une demi-heure après la cloche d'ouverture, ils devraient ressortir à nouveau en progression, après une hausse de 0,8% en mars.



Côté valeurs, Merck annonce un accord d'approvisionnement avec le gouvernement américain pour molnupiravir, actuellement évalué en phase III pour le traitement de patients non hospitalisés et atteints de Covid-19.



Le groupe de distribution Target indique que son conseil d'administration a décidé d'augmenter de 32,4% son dividende trimestriel, pour le porter à 90 cents par action, dividende qui sera mis en paiement le 10 septembre.



UPS fait part de ses objectifs financiers à horizon 2023, dont des revenus qui seraient compris entre environ 98 et 102 milliards de dollars, ainsi qu'une marge opérationnelle ajustée entre environ 12,7 et 13,7%.



A l'occasion de résultats trimestriels sous les attentes, Campbell Soup indique abaisser ses objectifs annuels, n'attendant plus désormais qu'un BPA ajusté entre 2,90 et 2,93 dollars, et non plus entre 3,03 et 3,11 dollars.



