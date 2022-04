Wall Street : net repli au terme d'un mois d'avril difficile

Après son sursaut de la veille, Wall Street retombe à l'ouverture ce vendredi dans le sillage des valeurs technologiques, suite aux résultats décevants des mastodontes Apple et Amazon.



Un peu plus d'une heure après l'ouverture, le Dow Jones recule de 1% à 33.545,6 points, tandis que le Nasdaq Composite lâche 1,5% à 12.682,1 points.



Les investisseurs espéraient que les géants technologiques retrouvent leur rôle de locomotives pour que le marché puisse repartir de l'avant, or leurs publications ont largement déçu cette semaine.



Principal contributeur au recul du marché du fait de sa capitalisation titanesque de 2.600 milliards de dollars, Apple cède 0,4% après avoir pourtant publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes.



Les analystes s'inquiètent néanmoins des pénuries de silicium évoquées par le groupe, de l'impact des confinements dans des régions chinoises hautement industrialisées et de l'arrêt des livraisons en Russie, où le groupe génère 1,5% de son chiffre d'affaires.



Autre raison de la lourdeur des marchés, Amazon décroche de plus de 12%, la brusque remontée de l'inflation ayant pénalisé les marges bénéficiaires du géant du e-commerce au cours du premier trimestre.



Une contre-performance qui a conduit bon nombre d'analystes à revoir à la baisse leurs objectifs sur le groupe de Seattle.



A eux deux, la firme à la pomme et le distributeur en ligne pèsent lourdement sur l'ensemble du compartiment 'high tech', dont l'indice de référence, le Nasdaq Composite, a déjà abandonné près de 18% depuis le début de l'année.



Sur l'ensemble de la semaine, le Nasdaq affiche pour l'instant un repli de l'ordre de 0,9%, preuve que les résultats des 'GAFAM' n'ont pas réussi à convaincre.



Aux niveaux actuels, le mois d'avril se solde à ce stade sur une baisse de 12% pour l'indice technologique et de 4,7% pour le Dow Jones.



Sur le plan des statistiques, l'indice de confiance du consommateur américain de l'Université du Michigan est ressorti à 65,2 ce mois-ci, contre 59,4 en mars, soit un gain de 9,8%.



Cette hausse est surtout liée à la composante mesurant le jugement des consommateurs sur leurs anticipations, notamment la perspective d'un net repli des prix de l'essence.



Publiées en début de journée, les dépenses de consommation des ménages ont augmenté de 1,1% en mars par rapport au mois précédent aux Etats-Unis, d'après le Département du Commerce.



Leurs revenus ont quant à eux augmenté de 0,5% en mars.



