Wall Street : nouveau rebond après plusieurs statistiques

Les indices actions américains (1,23% sur le Dow Jones et le S&P500, 1,33% sur le Nasdaq-100) poursuivent le mouvement de hausse, au lendemain d'une séance de forte progression malgré l'annonce -largement attendue- d'un tour de vis monétaire par la Fed.





Pour rappel, la banque centrale américaine a relevé de 25 points de base sa fourchette-cible des Fed Funds entre 0,25 et 0,50%, première hausse depuis qu'elle a réduit ses taux clés à près de zéro il a exactement deux ans.



'Dans le même temps, la Réserve fédérale a laissé entrevoir toute une série de nouvelles hausses de taux et annoncé entamer la réduction de son portefeuille de titres lors d'une prochaine réunion', souligne aussi Commerzbank.



Dans l'actualité macroéconomique, les mises en chantier de logements aux Etats-Unis se sont redressées de 6,8% en février, ressortant à un niveau nettement au-dessus du consensus, mais le nombre de permis de construire a par contre reculé de 1,9%.



La croissance de l'activité manufacturière accélère dans le nord-est des Etats-Unis en mars, d'après l'indice 'Philly Fed' qui ressort à 27 ce mois-ci contre 16 au mois de février, alors que les économistes en prévoyaient en moyenne un léger tassement.



Les opérateurs ont aussi pris connaissance d'une décrue de 15.000 des inscriptions aux allocations chômage la semaine dernière, à 214.000.

Après une hausse de 1,4% en janvier, la production industrielle américaine a encore augmenté de 0,5% le mois dernier, selon la Réserve fédérale, une croissance globalement conforme à celle que les économistes espéraient en moyenne.



Dans l'actualité des valeurs, Accenture a publié ses résultats financiers pour le deuxième trimestre de l'exercice 2022 (clos le 28 février 2022) avec un chiffre d'affaires de 15,0 milliards de dollars, en croissance de 24% et de 28% en devises locales par rapport à la même période de l'exercice précédent. Le bénéfice dilué par action s'est élevé à 2,54 $, soit une hausse de 14% par rapport aux 2,23 $ du deuxième trimestre de l'exercice précédent.



Dollar General a dévoilé un BPA de 10,17$ pour l'exercice 2021, soit une baisse de 4,2 % par rapport à 2020. Les ventes nettes ressortent à 34,2 Mds$ en 2021, soit une hausse de 1,4 % par rapport à 2020 tandis que le profit opérationnel chute de 9,4 %, à 3,2 Mds$.



Lennar Corp a annoncé mercredi soir, pour son premier trimestre 2021-22, un bénéfice net ajusté de 800,2 millions de dollars, soit un BPA en progression de 32% à 2,70 dollars, pour des revenus en augmentation de 16% à 6,2 milliards de dollars.



KKR a réalisé l'acquisition du premier gestionnaire d'actifs immobiliers japonais de Mitsubishi Corporation et UBS Asset Management. Cette opération est réalisée dans le cadre d'une transaction entièrement en espèces évaluée à 230 milliards de JPY (2 milliards de dollars US).



