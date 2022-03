Wall Street : nouveau rebond,espoir d'avancées dans le conflit

Les indices à Wall Street (+0,97% sur le Dow Jones, +1,23% sur le S&P500, +1,84% sur le Nasdaq) ont terminé la séance en hausse, les investisseurs semblant espérer des avancées dans le conflit-russo-ukrainien à l'issue de discussions entre représentants des deux pays.



'De nouvelles tractations ont débuté mardi à Istanbul pour tenter de mettre fin à la guerre', souligne Kiplink, rappelant néanmoins qu'une précédente séance, le 10 mars, entre ministres des Affaires étrangères, n'avait débouché sur aucune avancée.



'L'objectif à minima des discussions en Turquie est de résoudre les problèmes humanitaires et le but ultime est de décrocher un cessez-le-feu stable, selon le ministre ukrainien des Affaires étrangères Dmytro Kouleba', poursuit la société de gestion.



Kiplink met aussi en avant la chute du pétrole qui retient l'attention depuis deux jours, mais prévient que 'les prix resteront très élevés ces prochains mois en l'absence de solution dans le conflit en Ukraine avec un impact sur l'économie réelle qui s'intensifiera'.



L'indice de confiance des consommateurs américains du Conference Board a été publié. Jefferies attendait une baisse vers 106, à comparer à un niveau de 110,5, observé le mois précédent. Il s'est un peu améliorée en mars, d'après l'indice du Conference Board qui ressort en hausse à 107,2, à comparer 105,7 en février.



Sur le front des valeurs, UnitedHealth Group annonce que sa filiale de services de santé Optum a conclu un accord pour l'acquisition de LHC Group, fournisseur de services de soins de santé à domicile, moyennant 170 dollars par action en numéraire.



FedEx a annoncé lundi soir qu'à compter du 1er juin, son directeur général (CEO) Frederick W. Smith deviendra président exécutif du conseil d'administration et que Raj Subramaniam, son directeur opérationnel (COO), sera promu CEO.



Boeing a fait part de son côté de la nomination de Ted Colbert au poste de directeur général (CEO) de son activité Défense, Espace et Sécurité, et de son remplacement comme CEO de Boeing Global Services (BGS) par Stephanie Pope.

Mattel annonce un accord de licence mondial pluriannuel avec Universal pour la franchise Trolls de DreamWorks Animation, présentée comme 'l'une des marques de divertissement familial les plus reconnues au monde'.



Accenture annonce avoir réalisé un investissement stratégique, via Accenture Ventures, dans Inrupt, une société offrant aux utilisateurs un moyen de reprendre le contrôle de leurs données personnelles en ligne tout en réinventant la façon dont les entreprises et les gouvernements gèrent les données numériques.



Pfizer a annoncé hier des résultats positifs dans le cadre d'une étude de phase 3 portant sur l'etrasimod comme traitement potentiel de la colite ulcéreuse (CU) active modérée à sévère.



