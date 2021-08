New York (awp/afp) - La Bourse de New York a conclu vendredi sur une faible hausse qui a permis au Dow Jones et au S&P 500 de boucler leur 4e record de la semaine.

Selon des résultats provisoires à la clôture, le Dow Jones a terminé sur un progrès de 0,04% à 35.515,38 points, un nouveau record après celui de la veille, tout comme pour l'indice élargi S&P 500 à 4.468,01 points (+0,16%).

Le Nasdaq, à coloration technologique, a avancé de 0,04% à 14.822,90 points.

afp/rp