Wall Street : nouveaux records pour saluer Joe Biden

Les principaux indices actions américains ont enregistré de nouveaux plus hauts historiques mercredi, sur fond de changement de locataire à la Maison Blanche : le Dow Jones s'est adjugé 0,8% à 31188 points, tandis que le Nasdaq Composite a bondi de 2% à 13457 points.



'L'investiture de Joe Biden a été au centre des préoccupations, les participants au marché ayant évalué les implications des politiques de l'administration entrante', note Wells Fargo, qui pointe aussi l'attention apportée aux derniers résultats d'entreprises.



'Avec la nouvelle administration Biden, nous anticipons un nouveau plan de relance et une concentration sur l'amplification de la vaccination', estime J.P. Morgan Asset Management, attendant en outre une relation sino-américaine 'plus stable et prévisible'.



Sur le front des publications du jour, Procter & Gamble a reculé de près de 1,3%, en dépit d'un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes, soutenu par sa bonne maîtrise des prix, et d'un relèvement d'objectifs pour l'exercice en cours.



Morgan Stanley a cédé 0,2%, malgré la publication d'un bénéfice net plus que doublé au quatrième trimestre, porté à la fois par les bons résultats de sa division de trading et les acquisitions d'E*Trade et d'Eaton Vance.



UnitedHealth a perdu 0,4%, suite à l'annonce d'un BPA ajusté en repli au titre du dernier trimestre, 'avec une normalisation des comportements en matière de soins alors que les coûts liés à la Covid-19 augmentent'.



Seul rescapé des publications du jour, Netflix s'est envolé de près de 17% après avoir dévoilé des profits trimestriels en baisse, mais annoncé que le nombre de ses abonnés avait franchi, pour la première fois de son histoire, la barre des 200 millions.



