Wall Street : nouveaux zéniths avec vote Congrès, CPI assagi

(CercleFinance.com) -Wall Street aligne une nouvelle série de records alors que les chiffres de l'inflation de juillet sont ressortis légèrement moins tendus qu'anticipé: nouveau zénith du Dow Jones (+0,62% vers 35.485, 35.501 au plus haut) puis du S&P500 (+0,15% vers 4.444, après 4.449,5 au plus haut).

Le Nasdaq se distingue de nouveau par un contreperformance de -0,15% (à 14.765) et le Russell-2000 qui lâchait -0,75% en matinée à complètement inversé la vapeur pour finir à +0,5% vers 2.250.



Wall Street a enchainé les bonnes nouvelles depuis la nuit précédente puisque quelques heures après l'adoption (mardi vers 18H) d'un 'plan infrastructures' de 1.000Mds$ (à une large majorité de plus de 2/3), le projet de budget de 3.500Mds$ (exercice 2021/2020) a été adopté par 50 à 49 par le Sénat (reste à le faire valider par la Chambre).

C'est autant de carburant supplémentaire pour doper le PIB américain en 2022.



Les chiffres mensuels des prix à la consommation aux Etats-Unis tombés à 14H30 ont rassuré car très légèrement inférieurs aux attentes : après une hausse de 0,9% en juin, les prix à la consommation aux Etats-Unis ont augmenté de 0,5% en juillet 2021 en rythme séquentiel, d'après le Département du Travail, alors que Jefferies attendait une progression de 0,6%.



Hors énergie et produits alimentaires, deux catégories traditionnellement volatiles, l'inflation américaine s'est établie à +0,3% le mois dernier (contre un consensus de +0,4%)



Par rapport à juillet 2020, l'indice des prix a augmenté de 5,4% en brut et de 4,3% hors éléments volatils, des taux inférieurs de respectivement 0,1 point aux pronostics de la plupart des économistes.

Les salaires avaient progressé de 3,2% en rythme annuel en juin aux Etats-Unis, mais leur croissance ne dépasse pas les 4% en juillet comme Wall Street le redoutait.



Peu de réaction du côté du marché obligataire: le rendement des T-Bonds finit en léger repli (-1Pt du rendement 1,3360% après avoir affiché 1,3780% de rendement avant le CPI).



Depuis de longues semaines, le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, réaffirme à l'envi que les hausses de prix sont principalement 'transitoires'.



Plusieurs de ses collègues ont néanmoins averti que la Fed serait forcée de réagir si un niveau d'inflation plus élevé que prévu devait persister pendant une période prolongée.

Fred Kaplan sur CNBC estime que le 'tapering' (réduction des achats de la FERD) devrait être effectif sous 8 mois, ce qui suppose de s'y être préparé au moins 3 ou 4 mois à l'avance.

Le S&P500 et le Dow Jones ont été soutenus par Caterpillar (+3,%), Walgreen +2,6%, Boeing +1,6%; le Nasdaq a été plombé par Moderna (-15,5%) qui avait pris +17% lundi, puis Applied Materials (-2,3%).





