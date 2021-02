Wall Street : nouvel épisode de tension sur l'obligataire

Après ses records de la veille, la Bourse de New York devrait ouvrir en baisse jeudi matin, alourdie par un fort courant vendeur sur le marché obligataire, où une certaine tension demeure perceptible.



Une demi-heure avant l'ouverture, les 'futures' sur les grands indices américains reculent de 0,4% à 0,8%, annonçant un début de séance sur la réserve.



Les rendements des Treasuries, qui étaient retombés mercredi, sont repartis à la hausse ce matin, signe que les inquiétudes autour d'un réveil de l'inflation sont loin d'être dissipées.



Le rendement de l'obligation d'Etat américaine à 10 ans - qui avait fusé en direction des 1,437% en cours de matinée hier avant de finir par refluer vers 1,375% - se tend à nouveau autour de 1,439% ce matin.



Avec l'amélioration des perspectives de croissance aux Etats-Unis, certains stratèges estiment que le rendement de bons du Trésor américain à 10 ans pourrait monter jusqu'à 1,60%.



Les pertes sur les marchés d'actions américains devraient toutefois rester limitées du fait des solides indicateurs économiques publiés dans la matinée.



Les inscriptions au chômage ont notamment reflué à 730.000 lors de la semaine au 20 février, soit une contraction de 111.000 par rapport à la statistique de la semaine précédente.



Il apparaît par ailleurs que l'économie américaine a crû de 4,1% au quatrième trimestre en rythme annualisé, d'après la seconde estimation du produit intérieur brut (PIB) du Département du Commerce, contre 4% en précédente lecture.



En outre, les commandes de biens durables ont grimpé de 3,4% en janvier, une hausse bien plus forte que celle de 1% attendue par les analystes.



Tous ces chiffres reflètent la bonne résistance de l'économie américaine en dépit d'une situation sanitaire qui reste compliquée, ce qui confirme la perspective d'un rebond de l'activité au second semestre une fois que les campagnes de vaccination battront leur plein.



Problème, ces prévisions alimentent également la logique de reflation qui est à l'origine des tensions sur le compartiment obligataire, un cercle vicieux qui pénalise pour l'instant les marchés d'actions.



