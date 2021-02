Wall Street : nouvelle séance de lundi haussière

Les investisseurs à Wall Street n'ont pas dérogé à la tradition des lundis haussiers qui prévaut depuis près d'un an : le Dow Jones s'est adjugé près de 0,8% à 31386 points, tandis que le Nasdaq Composite a avancé de plus de 0,9% à 13988 points.



Les indices actions ont été de nouveau portés par des valeurs technologiques, qui ont confirmé leur bonne santé des dernières semaines, comme Tesla qui a progressé de 1,3% après avoir investi 1,5 milliard de dollars de sa trésorerie dans le bitcoin.



Pour les observateurs, l'annonce de Tesla confirme que les investisseurs institutionnels considèrent désormais le bitcoin comme un actif important, au même titre que l'or, afin de diversifier leur portefeuille.



La saison des résultats - qui doit se poursuivre cette semaine avec les comptes de Cisco, Coca-Cola, Disney, GM et Twitter - pourrait également constituer un facteur de soutien pour les marchés dans les jours qui viennent.



Après les publications meilleures que prévu des géants de la tech, de solides résultats de la part des poids lourds de la distribution, comme Walmart ou Home Depot, pourraient aider les indices new-yorkais à atteindre de nouveaux plus hauts.



Sur les 45% de composantes du S&P 500 ayant jusqu'ici dévoilé les résultats du quatrième trimestre, 81% ont fait mieux que prévu, avec des bénéfices en moyenne supérieurs de 15% aux attentes du marché.



Concernant les publications de ce jour, les opérateurs ont accueilli positivement ceux de Loews Corp (+1,3%), conglomérat dont les activités vont de l'énergie à l'assurance et à l'hôtellerie, mais sanctionné lourdement ceux du groupe de jouets Hasbro (-4,2%).



