Wall Street : nouvelles secousses avec la guerre en Ukraine

La Bourse de New York devrait débuter en forte baisse jeudi matin, pâtissant des craintes d'investisseurs médusés par le début des hostilités en Ukraine.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les grands indices américains cèdent entre 2,3% et 2,8%, annonçant de lourds replis à l'ouverture.



Les marchés d'actions américains - qui étaient déjà entrés en territoire de correction pour ce qui concerne le S&P 500 et le Nasdaq - devraient toucher de nouveaux plus bas suite à l'intervention de l'armée russe en Ukraine.



Les investisseurs n'avaient jusqu'ici pas totalement intégré le scénario d'un conflit armé en Europe de l'Est et la brusque escalade des tensions en Ukraine pendant la nuit laisse entrevoir un vif regain de volatilité.



'L'événement de type 'Black Swan' que revêt l'invasion de l'Ukraine hier soir par la Russie va envoyer une onde de choc sur tous les marchés mondiaux ce matin, avec des valeurs technologiques qui devraient particulièrement souffrir à l'ouverture du marché américain', pronostique Dan Ives, analyste chez Wedbush.



'L'aversion au risque qui caractérisait jusqu'à présent ce début d'année 2022 va être considérablement exacerbée par ce choc géopolitique, avec une compression des valorisations qui s'annonce difficile à absorber pour des investisseurs technologiques déjà bien chahutés', ajoute-t-il.



L'indice VIX du CBOE - qui mesure la volatilité du marché et fait office à ce titre de 'baromètre de la peur' - remonte en flèche de 18,6% à 36,8 points, un niveau inédit depuis presque deux ans.



La poussée de tensions en Ukraine contribue à la hausse des cours du pétrole et le prix du baril de brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) grimpe de 7% à 98,9 dollars.



Les tensions entre la Russie et l'Occident relèguent évidemment au second plan les statistiques publiées dans la matinée.



Sur le front macroéconomique, la croissance du PIB des Etats-Unis a été révisée à +7% au quatrième trimestre, d'après une deuxième estimation du Département du Commerce qui avait annoncé 6,9% en toute première lecture.



Le nombre d'inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage a de son côté diminué lors la semaine du 14 février aux Etats-Unis pour s'établir à 232.000, contre 249.000 une semaine plus tôt.



A l'heure de l'ouverture de Wall Street, les marchés européens étaient tous orientés à la baisse, avec des pertes de plus de 3% à Londres et de 4,8% à Francfort.



