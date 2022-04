PARIS (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en nette baisse lundi, l'évolution de l'épidémie de COVID-19 en Chine attisant les craintes de ralentissement économique chez des investisseurs déjà préoccupés par la remontée des taux d'intérêt.

Quelques minutes après le début des échanges, l'indice Dow Jones perd 195,92 points, soit 0,58%, à 33.615,48, le Standard & Poor's 500 recule de 0,66% à 4.243,5 et le Nasdaq Composite cède 0,26% à 12.806,20.

L'indice de volatilité VIX, baromètre très suivi de la nervosité des investisseurs, évolue au plus haut depuis le 16 mars.

Les principaux indices boursiers chinois ont subi lundi leur pire recul depuis février 2020 et les actions européennes reculent de plus de 1%, les marchés redoutant de voir les autorités chinoises confiner une partie de Pékin pour tenter de freiner la propagation du COVID-19.

Ce risque, qui freinerait forcément la deuxième économie mondiale, pèse entre autres sur les cours du pétrole et de nombreuses matières premières, ainsi que sur les valeurs de ces deux secteurs, comme Chevron (-3,70%) ou Dow (-1,47%).

Les craintes pour la Chine et la perspective d'une hausse accélérée des taux directeurs de la Réserve fédérale à partir de la semaine prochaine incitent d'autant plus les investisseurs à la prudence que la semaine qui commence sera l'une des plus chargées du trimestre en publications de résultats. À l'agenda des prochains jours figurent entre autres des poids lourds comme Apple, Amazon, Microsoft et Alphabet.

Parmi les sociétés qui ont publié avant l'ouverture, Coca-Cola gagne 2,25%, profitant d'un chiffre d'affaires supérieur aux attentes.

Dans l'actualité des fusions-acquisitions, Twitter prend 3,56% à 50,67 dollars après les informations selon lesquelles il s'apprête à accepter l'offre de rachat à 54,20 dollars d'Elon Musk.

(Rédigé par Marc Angrand, édité par Jean-Michel Bélot)