PARIS (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en baisse mardi dans l'attente de l'audition au Sénat des Etats-Unis de Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale, alors que le marché redoute un resserrement accéléré de la politique monétaire américaine.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd 240,36 points, soit 0,67%, à 35.828,51 points et le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 0,59% à 4.642,46 points.

Le Nasdaq Composite cède 0,66%, soit 99,10 points, à 14.843,72.

Le président de la Fed doit s'exprimer à 15h00 GMT devant la Commission bancaire du Sénat en vue de sa reconduction à la tête de l'institution mais les investisseurs espèrent surtout obtenir des indications sur le calendrier de la politique de la banque centrale et sa stratégie en matière d'inflation.

Dans la déclaration rédigée à cette occasion, Jerome Powell s'est engagé à éviter qu'une inflation plus élevée ne s'installe.

La publication vendredi du rapport mensuel sur l'emploi américain a montré une hausse du salaire moyen supérieure aux attentes, alimentant les anticipations d'un relèvement des taux d'intérêt dès le mois de mars, certaines banques comme Goldman Sachs tablant désormais sur quatre hausses du coût du crédit cette année aux Etats-Unis.

Raphael Bostic, le président de la Fed d'Atlanta, s'est déclaré mardi favorable à au moins trois hausses de taux cette année.

Le retour des craintes inflationnistes sur les marchés intervient alors que doit être publié mercredi l'indice des prix à la consommation américain aux Etats-Unis pour le mois de décembre.

Aux craintes sur l'inflation s'ajoutent d'autres risques. La Banque mondiale a revu en baisse mardi ses prévisions de croissance économique pour les Etats-Unis, la zone euro et la Chine, et elle a mis en garde contre le risque de voir les dettes publiques, le creusement des inégalités et les nouveaux variants du COVID-19 menacer la reprise dans les pays émergents.

Sur les marchés d'actions, le S&P-500 n'est pas parvenu à interrompre un cycle de cinq séances d'affilée dans le rouge, tandis que le timide rebond enregistré lundi sur le Nasdaq est retombé. La quasi totalité des compartiments du S&P-500 évolue dans le rouge, à l'exception de l'énergie (+0,47%).

Les poids lourds des nouvelles technologies reculent: Microsoft abandonnant 1,25%, Intel 0,8%, tandis que l'indice sectoriel perd 0,5%. Micron Technologies fléchit de 1,33% après le départ de son directeur financier David Zinsner chez son concurrent Intel.

Les grandes banques, qui étaient recherchées dans les dernières séances dans l'anticipation d'une hausse des taux, cèdent aussi du terrain, avec un indice en repli de 0,12%. JPMorgan Chase & Co, Goldman Sachs, Bank of America Corp reculent chacun d'environ 0,5%.

* Pour les valeurs à suivre, cliquez sur

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Jean-Michel Bélot)