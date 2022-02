PARIS (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en hausse mercredi à la faveur de la poursuite de la remontée des valeurs technologiques et d'une détente sur les taux avant la publication jeudi des chiffres de l'inflation américaine.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 258,76 points, soit 0,73%, à 35.721,54 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 1,06% à 4.569,65 points.

Le Nasdaq Composite prend 1,33%, soit 188,10 points, à 14.382,558.

Le rendement des Treasuries à dix ans, qui a atteint mardi 1,97%, son niveau le plus élevé depuis novembre 2019, reflue à 1,93% à la veille de la publication des prix à la consommation aux Etats-Unis en janvier. Le consensus Reuters table sur une hausse des prix de 0,5% d'un mois sur l'autre et de 7,3% en rythme annuel, tandis que l'indice "core CPI", mesurant l'inflation de base, est attendu en progression de 5,9% sur un an.

Des traders évoquent également des signes d'un apaisement des tensions sur le dossier ukrainien, Emmanuel Macron ayant déclaré que la priorité de Paris et Berlin était d'"éviter la guerre".

Aux valeurs, les poids lourds des nouvelles technologies comme Meta Platforms, Alphabet, Amazon, Tesla, Apple et Microsoft, qui avaient déjà soutenu mardi le Nasdaq, gagnent de 0,7% à 1,7%. Leur indice sectoriel avance de 1,3%.

Côté résultats d'entreprises, la chaîne de restaurants Chipotle Mexican Grill gagne 9,9% à la faveur d'un bénéfice et d'un chiffre d'affaires à périmètre comparable supérieurs aux attentes de Wall Street. Son concurrent Yum Brands, maison mère de KFC et de Pizza Hut, avance de 2,7%.

Le groupe de gestion de l'énergie Enphase Energy bondit de 25%, lui aussi porté par ses résultats, tandis que SunPower et SolarEdge Technologies prennent respectivement 22% et 11%.

CVS Health recule en revanche de 3%, sa prévision de bénéfice annuel étant en dessous des attentes. Les perspectives de Lyft, concurrent d'Uber (+1,5%) qui publie dans la soirée, sont également sanctionnées, avec un recul du titre de 3,8%.

