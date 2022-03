PARIS (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en hausse vendredi, portée par un regain d'optimisme sur l'évolution de la guerre en Ukraine, le président russe Vladimir Poutine ayant évoqué des progrès dans les discussions avec Kiev.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 288,88 points, soit 0,87%, à 33.462,95 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,65% à 4.287,23 points.

Le Nasdaq Composite prend 0,56%, soit 73,95 points, à 13.203,91.

Les contrats à terme sur indices avant l'ouverture de Wall Street, qui étaient déjà indiqués dans le vert après la chute des Bourses jeudi, ont bondi de plus de 1% quand Vladimir Poutine a fait état vendredi d'évolutions positives dans les discussions avec les autorités ukrainiennes, sans toutefois donner plus de précisions.

"Cela montre assurément à quel point le marché est suspendu à l'espoir ou à l'attente, qu'il y aura une résolution (au conflit)", relève Albert Brenner, directeur des investissements et de la recherche économique chez People's United Advisors.

Il estime cependant que la volatilité va rester forte jusqu'à ce que l'on parvienne à une solution sur ce conflit.

Aux valeurs, les groupes de Défense Lockheed Martin , Northrop Grumman et L3Harris Technologies reculent de 0,1% à 0,6%.

Le secteur de l'énergie, qui a enregistré des gains sur neuf des dix dernières séances, recule de 1,18%, le Brent étant retombé à 109 dollars le baril après un pic en début de semaine à près de 140 dollars. Chevron et Exxon Mobil perdent chacun environ 0,8%.

Les grandes banques de Wall Street comme JPMorgan Chase & Co, Bank of America Corp, Goldman Sachs Group, Citigroup, Wells Fargo & Co et Morgan Stanley prennent en revanche de 1,4% à 2% dans l'espoir d'un apaisement des tensions en Ukraine.

Côté résultats, Oracle abandonne plus de 2% après un bénéfice trimestriel inférieur aux attentes, tandis que le constructeur automobile Rivian Automotive chute de près de 4% après un avertissement sur son objectif de production annuelle lié à des problèmes d'approvisionnement.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Sophie Louet)