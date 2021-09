WALL STREET OUVRE EN HAUSSE ET RÉDUIT SON REPLI DE SEPTEMBRE

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York progresse jeudi en ouverture de la dernière séance d'un mois agité et globalement défavorable aux actions, les investisseurs restent à l'affût d'éventuels progrès des discussions en cours au Congrès sur le budget et le plafond de la dette publique.

Quelques minutes après le début des échanges, l'indice Dow Jones gagne 88,35 points, soit 0,26%, à 34.479,07, le Standard & Poor's 500 0,45% à 4.379,18 et le Nasdaq Composite 0,76% à 14.622,51.

Tous trois devraient afficher un repli en septembre, ce qui mettrait fin pour le S&P 500 à une série de sept mois consécutifs de hausse: l'indice large américain affiche pour l'instant un recul mensuel de 3,2%.

Le mois qui s'achève a en effet été dominé par les craintes d'un resserrement monétaire sur fond d'inflation, les déboires du groupe chinois Evergrande et les craintes de voir le plafond de la dette atteint prochainement avec à la clé un "shutdown", la fermeture forcée des administrations fédérales fautes de crédits.

Les indicateurs du jour ont par ailleurs été mitigés: la croissance du produit intérieur brut (PIB) au deuxième trimestre a été confirmée à 6,6% en rythme annualisé mais les inscriptions au chômage, à 362.000, ont dépassé le consensus.

Aux valeurs, le groupe pharmaceutique Merck & Co gagne 1,11%, l'une des meilleures performances du Dow Jones, après l'annonce du rachat d'Acceleron (-0,16%) pour 11,5 milliards de dollars.

En baisse, Chevron cède 0,19% avec le recul de plus de 1% des cours du pétrole.

(Reportage Marc Angrand, édité par Nicolas Delame)