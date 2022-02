Wall Street : partagé entre le rapport sur l'emploi et Amazon

Partagés entre un rapport sur l'emploi mitigé et des résultats vigoureux d'Amazon, les indices actions américains ont fini en ordre dispersé vendredi : le Dow Jones a cédé moins de 0,1% à 35090 points, mais le Nasdaq Composite a récupéré près de 1,6% à 14098 points.



L'économie américaine a généré 467.000 emplois non agricoles en janvier, soit bien plus que le consensus, mais le taux de chômage a augmenté de 0,1 point à 4,0%, et le taux de participation à la force du travail est resté inférieur à celui d'avant la crise sanitaire.



'La croissance de l'emploi s'est poursuivie dans les loisirs et l'hôtellerie-restauration, les services professionnels et aux entreprises, le commerce de détail, les transports et l'entreposage', précisait le Département du Travail qui publiait ces chiffres.



'C'est une bonne surprise, même si des facteurs techniques ont probablement gonflé les créations. Dans le même temps, la pression salariale s'est encore accrue. Aussi, la Fed devrait augmenter ses taux d'intérêt à partir de mars', réagissait-on toutefois chez Commerzbank.



Dans l'actualité des valeurs, Amazon a bondi de 13,5% au lendemain de la publication d'un bénéfice net pratiquement doublé au dernier trimestre 2021 par rapport à la même période un an plus tôt, pour des ventes nettes qui ont progressé de 9%.



'Le trimestre a vu la quatrième accélération consécutive de la croissance des ventes d'AWS, avec une croissance du carnet de commandes qui a atteint 61% et indiqué un nouvel élan pour l'activité la plus rentable (et la plus précieuse) d'Amazon', pointait Jefferies.



En revanche, Ford a dévissé de 9,7% après la publication jeudi soir, par le constructeur automobile, d'un BPA ajusté en retrait de 24% au titre des trois derniers mois de 2021, sur fond d'un recul de 11% de ses livraisons de véhicules en volume.



Bristol-Myers Squibb a gagné 1,4% à la suite d'un BPA ajusté trimestriel du laboratoire pharmaceutique en croissance de 25%, pour des revenus en augmentation de 8% grâce à Eliquis, à son portefeuille d'immuno-oncologie et aux nouveaux produits.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.