Wall Street : plombé par la flambée du WTI, plongeon de 'FB'

Wall Street a entamé la semaine sur un lourd repli, sans toutefois clôturer au plus bas du jour (les pertes ont allègrement dépassé les -1,7% en séance sur le S&P500, les -2,5% sur le Nasdaq).



Si beaucoup de commentaires indiquent que les investisseurs ont pris ombrage de la hausse des rendements obligataires, ce n'est pas la hausse du jour (+1Pt symbolique) qui a tiré à la baisse les 'Technos' et les valeurs de croissance.

Peut être l'anticipation de taux ultérieurement plus élevés, à cause de la flambée du pétrole -bien réelle ce lundi- car dans les faits, il ne s'est rien passé du côté des T-Bonds aujourd'hui : écarts insignifiants.



L'indice Dow Jones a perdu moins de 1% (à -0,94%) et parvient symboliquement à préserver à 2Pts près les 34.000.



Le S&P-500, lui aussi limité la casse (-1,30%) et sauve au point près les 4 300 points.



Le Nasdaq Composite chute -2,15% à 14 255,49 points, plombé par Facebook qui perdait jusqu'à -6%, 'FB', Instagram et WhatsApp étant victime d'une panne géante d'un 'hack' de données de ses utilisateurs.



Facebook perd au final -4,9% : des experts en cybersécurité ont relevé des perturbations informatiques majeures affectant les chemins d'accès aux plateformes de Facebook, et notamment un 'déluge de mises à jour de BGP'.



