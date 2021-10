Wall Street : portée par l'espoir d'un traitement anti-Covid

Après quelques atermoiements, la Bourse de New York s'est orientée à la hausse vendredi matin, portée notamment par les espoirs suscités par l'arrivée prochaine d'un traitement efficace contre le Covid.



A l'approche de la mi-journée, le Dow Jones avance de 0,7% à 34.075,6 points, tandis que le Nasdaq progresse de 0,1% à 14.455,9 points.



Si le mois d'octobre et le quatrième trimestre commencent sur une note positive, les investisseurs restent visiblement indisposés par les nombreuses inquiétudes du moment, liées tout à la fois à la remontée de l'inflation, à l'essoufflement de la croissance et au ralentissement de l'activité en Chine.



Mais la perspective d'un feu vert prochain de la Food and Drug Administration (FDA) au traitement contre le Covid-19 mis au point par Merck a permis de réinjecter un peu d'espoir au sein du marché.



Merck s'adjuge ainsi près de 10% après avoir annoncé, avec son partenaire et Ridgeback, que le molnupiravir avait réduit le risque d'hospitalisation ou de décès d'environ 50% chez les patients adultes à risque atteints de Covid-19 léger à modéré.



Ces résultats ont été obtenus lors d'une analyse intermédiaire portant sur ce médicament antiviral oral expérimental dans le cadre d'un essai de phase III.



Aucun décès n'a été signalé chez les patients ayant reçu du molnupiravir après 29 jours, contre 8 décès chez les patients ayant reçu le placebo.



A la vue de ces résultats, Merck prévoit de soumettre une demande d'autorisation d'utilisation d'urgence de la molécule auprès de la FDA.



La tendance est également soutenue par une série de statistiques incitant à un certain optimisme.



L'indice ISM manufacturier a ainsi progressé à 61,1 le mois dernier, contre 59,9 en août, alors même que les économistes anticipaient en moyenne une légère diminution d'un mois sur l'autre.



L'indice du consommateur américain de l'Université du Michigan est lui ressorti à 72,8 en version finale, contre 70,3 en août, alors qu'il était de 71 en première estimation et que les économistes attendaient une confirmation à 71.



Publiés un peu plus tôt, les dépenses de consommation des ménages ont augmenté de 0,8% en août par rapport au mois précédent, une hausse à peu près conforme au consensus de marché.



Pour leur part, leurs revenus ont progressé de 0,2%, un chiffre là aussi en ligne avec les anticipations des économistes.



Sur le front des valeurs, Tesla avance de 0,5% avant la parution de ses livraisons trimestrielles, qui pourraient dépasser les prévisions du consensus selon un nombre croissant d'analystes.



