Wall Street : poussée d'aversion au risque liée à Evergrande

La Bourse de New York subit une lourde correction lundi, les investisseurs réduisant massivement leur exposition aux actifs à risque en raison de l'incertitude persistante entourant le sort du groupe immobilier chinois Evergrande.



En fin de matinée, le Dow Jones lâche 1,5% à 34.067,8 points, tandis que le Nasdaq Composite décroche de 2,2% à 14.712,5 points.



Les craintes d'un effet domino lié à la crise Evergrande sont venues soudainement accroître les doutes des investisseurs quant à la santé du système financier chinois, voire mondial.



Evergrande est l'un des plus gros groupes privés chinois, avec 200.000 emplois directs et une dette de plus de 300 milliards de dollars largement détenue par les banques du pays.



A l'exception des services aux collectivités ('utilities), tous les grands indices sectoriels du S&P 500 évoluent dans le rouge ce lundi, la baisse atteignant 2,5% pour les banques et 4% pour celui des matériaux de base.



Une vague de 'fuite vers la qualité' dope les marchés obligataires et le rendement des obligations d'Etat américaines a dix ans se tasse vers 1,32%, conséquence de la poussée d'aversion au risque liée au dossier Evergrande.



Le dollar, lui, grignote 0,2% pour se hisser à des plus hauts mensuels.



Signe du stress qui secoue les marchés, l'indice VIX du CBOE - souvent surnommé l'indice de la peur - bondit à 25 points pour atteindre son plus haut niveau depuis le mois de mai.



Toutes ces inquiétudes éclipsent les questions liées au prochain comité stratégique de la Réserve fédérale, qui s'ouvrira demain pour se clôturer mercredi.



En cette journée de surgissement du 'risk off', les crypto-actifs, de nature fortement spéculative, sont sévèrement impactées avec 8% de repli pour le Bitcoin qui a effectué une incursion sous 43.000 dollars.



L'Ethereum, avec un repli de 12%, a lui enfoncé le palier des 3.000 dollars.



