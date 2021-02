Wall Street : préoccupé par les rendements obligataires

Wall Street a terminé globalement en berne lundi, dans un contexte où le rendement des Treasuries à 10 ans a augmenté à 1,36%, au plus haut depuis 12 mois. Si le Dow Jones a grappillé 0,1% à 31522 points, le Nasdaq a décroché de près de 2,5% à 13533 points.



Les investisseurs considèrent qu'une hausse des taux constitue un facteur de risque pour les marchés boursiers en ravivant les inquiétudes concernant la valorisation des actions, notamment du côté du secteur technologique.



'Le niveau des taux importe moins que la vitesse à laquelle ils augmentent, et lorsque les taux réels commencent à bouger, la prudence commande de surveiller les multiples de valorisation des actions', rappelait-on chez Pictet Wealth Management.



Certains opérateurs tentaient néanmoins de relativiser la remontée des rendements obligataires, considérant qu'elle serait ainsi un signe de bonne santé de l'économie des Etats-Unis, voire un signe précurseur d'une croissance plus vigoureuse.



L'indice des indicateurs avancés des Etats-Unis -calculé par le Conference Board- a d'ailleurs confirmé la bonne dynamique de l'économie américaine, ayant gagné 0,5% le mois dernier, alors que les économistes anticipaient une hausse moindre.



Côté valeurs, Goodyear a grimpé de 4% après la signature d'un accord définitif concernant l'acquisition par le pneumaticien de son pair Cooper, dans le cadre d'une transaction d'une valeur totale de 2,5 milliards de dollars.



Tesla a chuté de 8,5% malgré une analyse de Wedbush selon laquelle le constructeur de véhicules électriques a réalisé un profit de l'ordre d'un milliard de dollars sur son investissement dans le bitcoin, rien que sur le mois écoulé.



