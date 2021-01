Wall Street : prises de bénéfices après les récents records

Les investisseurs de Wall Street ont marqué lundi une pause après la nouvelle série de records inscrits vendredi par les marchés américains : le Dow Jones a ainsi perdu 0,3% à 31009 points, tandis que le Nasdaq a abandonné plus de 1,2% à 13036 points.



Les marchés n'ont cessé de monter depuis fin novembre, profitant depuis cet automne de la perspective de prochaines campagnes de vaccination contre la Covid, de l'arrivée de Joe Biden à la Maison Blanche et d'un soutien accru à l'économie.



Si les risques de consolidation à court terme demeurent, la tendance de fond reste haussière, selon les stratèges de marché. 'Le potentiel de progression des indices à six et 12 mois reste appréciable, d'environ 5% et 10%', juge Vincent Guenzi, chez Cholet Dupont.



Parmi les valeurs en vedette, Eli Lilly a bondi de près de 12% suite à des résultats de phase 2 encourageants pour son traitement expérimental de la maladie d'Alzheimer, résultats qui seront présentés lors d'un futur congrès médical.



Bristol Myers Squibb a gagné 4%, son conseil d'administration ayant autorisé des rachats d'actions supplémentaires pour un montant de deux milliards de dollars, portant ainsi l'autorisation totale à environ 6,4 milliards.



Moderna s'est aussi adjugé 4% : le laboratoire a annoncé travailler à plusieurs candidats vaccins s'appuyant sur la technologie de l'ARNmessager (ARNm), à savoir des vaccins contre la grippe saisonnière, le VIH et le virus Nipah.



En revanche, Twitter a chuté de plus de 6% après la suspension définitive du compte du président américain Donald Trump, et Tesla a subi des prises de bénéfices de près de 8%, après avoir aligné 11 séances consécutives de hausse.



