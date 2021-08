Wall Street : quelques prises de profit après l'ADP

Les marchés américains devraient ouvrir en baisse mercredi matin, les investisseurs semblant décidés à prendre quelques bénéfices après une statistique décevante liée à l'emploi.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les grands indices new-yorkais perdent entre 0,2% et 0,4%, signalant une ouverture plutôt prudente.



Les créations d'emplois dans le secteur privé américain ont été nettement moins importantes que prévu en juillet, à en croire l'enquête mensuelle ADP publiée ce matin.



Quelque 330.000 postes ont été créés, alors que les économistes en attendaient presque le double, c'est-à-dire 650.000.



Cette déception semble de mauvais augure pour les chiffres mensuels de l'emploi, qui paraîtront vendredi et pour lesquels le consensus attend 900.000 nouveaux postes.



Certaines prises de bénéfices apparaissent toutefois logiques alors que le S&P 500 affiche désormais plus de 17% de hausse depuis le début de l'année, l'indice ayant atteint de nouveaux records pendant la saison des résultats.



Le marché attend maintenant de prendre connaissance de l'ISM des directeurs d'achat dans le secteur tertiaire, qui tombera en début de séance.



Alors que la confiance dans les services ne donne toujours pas de signe de fléchissement, l'indice est anticipé de nouveau au-dessus de la barre des 60 points, une zone associée à une forte croissance de l'activité.



Sur le front des valeurs, GM est attendu en baisse malgré le relèvement de ses prévisions de résultats pour 2021 après un deuxième trimestre 'solide', marqué notamment par des gains de parts de marché dans le segment des pick-up grand format.



Kraft Heinz devrait également prendre une trajectoire descendante après avoir dévoilé au titre du deuxième trimestre un BPA ajusté en repli de 2,5% à 78 cents pour des revenus quasi-stables (-0,5%) à 6,6 milliards (-2,1% en organique) grâce à l'international et au Canada.



