Wall Street : rebond des indices malgré les propos de la Fed

La Bourse de New York a terminé la séance en hausse avec des gains de 0,74% sur le Dow Jones, 1,13% sur le S&P500 et de 1,95% sur le Nasdaq-100, au lendemain d'une première séance de la semaine plombée par des propos du président de la Fed.



'Alors que l'Ukraine reste sans aucun doute l'actualité la plus importante en ce moment, Jerome Powell a signalé que la Réserve fédérale n'hésiterait pas à resserrer sa politique afin de freiner l'inflation', rappelle Deutsche Bank.



'Il était particulièrement révélateur que le président ait indiqué que rien n'empêcherait la Fed de remonter ses taux par tranches de 50 points de base si nécessaire. Ils auraient sûrement atteint 50pb la semaine dernière sans l'incertitude des événements en Ukraine', poursuit-il.



Selon la banque allemande, les investisseurs réalisent de plus en plus que ce sera un cycle de hausse très différent de son prédécesseur en 2015, et les contrats à terme sur les Fed Funds ont augmenté de plus de 200 points de base pour 2022 pour la première fois.



Dans l'actualité des valeurs, Nike a publié lundi soir un bénéfice net en baisse de 4% à 1,4 milliard de dollars au titre de son troisième trimestre 2021-22, soit un BPA de 0,87 dollar, malgré des revenus en croissance de 5% à 10,9 milliards de dollars.



Carnival a annoncé une perte nette ajustée de 1,9 milliard de dollars au titre de son premier trimestre 2021-22, reflétant l'impact de la crise sanitaire sur le secteur du tourisme.



Pfizer a annoncé un accord avec l'UNICEF pour fournir jusqu'à quatre millions de son traitement oral Paxlovid contre la Covid-19, à 95 pays à revenu faible, en attente d'autorisation ou d'approbation, représentant environ 53% de la population mondiale.



A la suite du crash du Boeing 737 de la China Eastern Airlines survenu lundi à Wuzhou (Chine), Boeing a indiqué travailler avec la compagnie et être en contact avec le National Transportation Safety Board des États-Unis.



Moderna annonce étendre son pipeline d'ARNm à travers deux nouveaux programmes de développement. Le premier programme cible trois des virus les plus importants causant des maladies respiratoires chez les personnes âgées. Ce nouveau candidat vaccin est envisagé comme un rappel annuel ciblant à la fois le virus du Covid-19, le virus de la grippe et le virus respiratoire syncytial (VRS). L'autre programme cible les coronavirus humains endémiques (HCoV).



