Wall Street : rebond en vue malgré des résultats mitigés

La Bourse de New York devrait ouvrir en hausse mercredi matin, les investisseurs semblant disposés à effectuer quelques achats à bon compte après une séquence baissière qui a vu le S&P 500 perdre plus de 6% depuis le début de la semaine.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais avancent de 0,2% à 0,6%, annonçant un début de séance dans le vert.



La tendance est principalement soutenue par la hausse de plusieurs grandes valeurs de la cote, comme Microsoft ou Visa, suite à la publication de résultats trimestriels supérieurs aux attentes.



Près d'un tiers des sociétés composant le S&P 500 doivent dévoiler leurs comptes cette semaine, dont les principaux poids lourds du secteur technologique.



Sur le Dow Jones, Microsoft est attendu en hausse de 4% à l'ouverture après avoir fait état de résultats bien meilleurs que prévu au titre du trimestre écoulé.



'Cela montre que les perspectives restent brillantes pour les spécialistes du cloud' se félicite un analyste.



Un peu moins inspiré, Alphabet a réussi à dépasser les attentes en termes de bénéfices au premier trimestre, mais dévoilé un chiffre d'affaires décevant, une publication qui était sanctionnée par un recul de 3% en préouverture.



D'autres résultats de sociétés décevants sont venus assombrir l'humeur des investisseurs en cette semaine qui s'annonce comme la plus chargée de toute la saison des résultats.



Freinant la hausse du Dow, Boeing est attendu en baisse de 4% suite à la présentation d'une perte plus lourde que prévu au premier trimestre, due notamment à la montée de ses coûts sur fonds d'inflation.



Les investisseurs prendront connaissance, dans le courant de la matinée, des stocks hebdomadaires de pétrole. En attendant cette statistique, la seule de la journée, le baril de brut léger américain recule de 0,7% autour de 101 dollars.



