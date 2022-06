Wall Street : rebond limité en clôture lundi

Après un début de séance dynamique, la Bourse de New York a fini lundi sur un rebond limité : le Dow Jones a terminé tout juste au-dessus de son équilibre à 32916 points, tandis que le Nasdaq Composite s'est redressé de 0,4% à 12061 points.



La cote a profité d'un petit rebond sur des rachats à bon compte après les pertes de la semaine passée, même si les investisseurs sont restés prudents, bon nombre de stratégistes ayant hésité à considérer que la correction des marchés américains était terminée.



Signe d'un léger regain d'appétit pour les actifs risqués, le rendement des emprunts d'Etat américains à 10 ans a poursuivi sa remontée, gagnant ainsi 10 points de base et franchissant donc la barre des 3% pour s'établir à 3,04%.



Ce taux long de référence, dont les mouvements font vibrer les marchés financiers depuis plusieurs mois, sera particulièrement surveillé cette semaine avec la publication de l'indice des prix à la consommation vendredi.



'L'appétit pour le risque a été soutenu par les efforts de réouverture en Chine, la deuxième plus grande économie du monde ayant levé un large éventail de restrictions liées à la Covid-19', souligne Wells Fargo.



'Les signes d'assouplissement de la réglementation dans le secteur technologique en Chine ont également stimulé l'humeur', poursuit-il, pointant la vigueur affichée par des valeurs comme Alphabet ou Amazon (+2% chacun).



Le Nasdaq a aussi été porté par Tesla, qui a pris 1,6% alors qu'Elon Musk semblait sur le point d'abandonner son projet de rachat de Twitter (-1,5%), que certains analystes considéraient comme chronophage.



