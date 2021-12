PARIS (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en hausse mardi après trois séances consécutives dans le rouge à la faveur des solides résultats publiés par Nike et du rebond des valeurs technologiques.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 362,49 points, soit 1,04%, à 35.294,65 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,87% à 4.607,96 points.

Le Nasdaq Composite prend 0,93%, soit 138,88 points, à 15.119,82.

La rapide propagation du variant Omicron a ravivé lors des précédentes séances les inquiétudes sur la croissance économique mondiale mais les résultats d'entreprises et un rebond technique alimentent ce mardi la tendance positive sur les marchés d'actions.

"Les actions ont été survendues hier et elles rebondissent un peu aujourd'hui", note Dennis Dick, trader chez Bright Trading, estimant que le marché est en mode "Dead cat bounce", c'est-à-dire dans une phase de reprise de courte durée.

Nike a publié lundi soir un chiffre d'affaires et un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes grâce à une forte demande en Amérique du Nord et s'est dit confiant quant à une amélioration des problèmes qui affectent les chaînes d'approvisionnement pour son prochain exercice fiscal annuel. L'action de l'équipementier sportif bondit de 6,5% et soutient le Dow Jones.

Micron Technology, un autre groupe ayant publié ses résultats lundi soir, gagne près de 8% à la faveur d'une prévision de bénéfice pour le deuxième trimestre meilleur que prévu. Le fabricant de semi-conducteurs tire Nvidia, Qualcomm, Intel et Advanced Micro Devices, qui prennent respectivement 2,5%, 1,3%, 1,4% et 1,1%.

Les poids lourds de la technologie, comme Tesla, Microsoft, Apple, Amazon, Meta Platforms et Alphabet, qui avaient souffert dans les précédentes séances, avancent de 0,5% à 1,4%. L'indice sectoriel s'octroie 1,28%.

Les principaux compartiments du S&P-500 évoluent tous dans le vert, les gains les plus notables étant à l'actif de l'énergie (+1,45%), de la finance (+1,35%) et de la consommation (+1,23%).

Le regain d'appétit pour le risque porte également les valeurs liées aux cryptommonaies comme Riot Blockchain ou Marathon Patent qui gagnent respectivement 3,7% et 5,1% dans le sillage de la hausse de 4,1% du bitcoin.

Côté baisse, le groupe agro-alimentaire General Mills chute de 4,3% après des résultats trimestriels inférieurs aux attentes liés en partie à la hausse du coût des matières premières, du transport et de la main d'oeuvre.

(Reportage Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)