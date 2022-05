NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a nettement rebondi lundi avec l'appui du secteur bancaire, tiré par JPMorgan, et des géants du numérique, dont les difficultés récentes ont contribué à faire subir à Wall Street sa plus longue série de replis hebdomadaires consécutifs depuis 2001, en plein éclatement de la "bulle internet".

L'indice Dow Jones a gagné 1,98%, ou 618,34 points, à 31.880,24 points.

Le S&P-500, plus large et principale référence des investisseurs, a pris 72,39 points, soit 1,86%, à 3.973,75 points.

Le Nasdaq Composite, à forte composante technologique, a avancé de son côté de 180,66 points (1,59%) à 11.535,28 points.

Ces deux derniers indices viennent de connaître sept semaines consécutives dans le rouge, une succession inédite depuis 2001. La série négative s'étire pour l'instant sur huit semaines pour le Dow, du jamais vu depuis 1932 et la Grande Dépression.

"Cela ressemble à un rally de réflexe", a dit Chuck Carlson, directeur général de Horizon Investment Services, au sujet de la hausse de lundi. "Les investisseurs continuent sur la lancée de la dernière heure de hausse de vendredi, profitant du fait que le marché semble rebondir sur ce qui ressemble à un seuil de résistance."

Mais "le biais reste à la baisse", a-t-il ajouté, en évoquant les inquiétudes persistantes des dernières semaines liées à l'inflation, à la poursuite de la hausse des taux de la Réserve fédérale ou encore aux conséquences de l'offensive militaire de la Russie en Ukraine.

Apple (+4,0%) et Microsoft (+3,2%), poids lourds de la cote, ont été les fers de lance du rebond du jour tandis que JPMorgan a gagné 6,2% après le relèvement de sa prévision de revenu net d'intérêts (hors marchés) en 2022, dont a profité l'ensemble du secteur bancaire.

VMWare a bondi de 24,8% après des informations faisant état d'un intérêt de Broadcom (-3,1%) pour le fournisseur de services dans l'informatique dématérialisée.

(Reportage Stephen Culp, avec Devik Jain et Anisha Sircar à Bangalore, version française Bertrand Boucey)

par Stephen Culp