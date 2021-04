New York (awp/afp) - La Bourse de New York a fortement rebondi vendredi après s'être fait des frayeurs la veille sur une possible hausse de l'impôt sur les transactions financières.

Selon des résultats provisoires à la clôture de Wall Street, le Dow Jones a terminé en hausse de 0,67% à 34.043,82 points. Le Nasdaq, à forte coloration technologique, a bondi de 1,44% à 14.016,81 points. Le S&P 500 a grimpé de 1,09% à 4.180,15 points.

afp/rp