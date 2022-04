Wall Street : rechute de -1,3 à -2,3%, forte tension des taux

Wall Street à inversé la vapeur par rapport à lundi soir: tous les gains de la veille ont été effacés: le S&P500 chute de -1,25%, le Nasdaq cède -2,25% (effaçant les +1,9% de la veille) tandis que le Dow Jones résiste mieux avec -0,8% (mais il n'avait gagné que 0,3% la veille).

Cette séance a surtout été caractérisée par une nouvelle poussée des taux US, sur l'ensemble de la courbe et au final de nouveaux records annuels et de 3 ans ont atteints : le '10 ans' a flambé de +14Pts à 2,552%, le '5 ans' de +15Pts à 2,7050% (mais l'inversion de courbe reste la règle avec le '3 ans' à 2,71%.

Même inversion entre le '20 ans' (+11Pts à 2,7170%) et le '30 ans' (+11Pts à 2,585%).

Wall Street parie sur l'annonce de la mise en oeuvre d'une politique plus agressive de la Fed demain ('minutes' du dernier FOMC): des hausse de taux de 50Pts successives sont attendues lors des 3 prochains meetings.



L'espoir d'une cessation des combats en Ukraine s'éloignent après l'affaire de Boutcha (la thèse d'un crime de guerre russe a été repris par tous les médias occidentaux depuis 48H).*

La Russie va se retrouver de plus en plus isolée et acculée par une nouveau déluge de sanctions (embargos sur le charbon, ciment, bois, semi-conducteurs, vodka, etc.) et ce n'est pas tout: les États-Unis ont décidé de geler les dollars détenus par la Russie dans les banques américaines, même s'ils sont utilisés pour payer sa dette, le même gel pourrait être appliqué aux entreprises russes.



Par ailleurs, Wall Street pourrait commencer à prendre la pleine mesure des conséquences (pénuries massives de pièces détachées, de matériaux) des mesures de restrictions sanitaires pour endiguer la propagation de la variante Omicron.



Les coûts économiques de la stratégie zéro Covid sont de plus en plus élevés et risquent de provoquer une brusque chute d'activité aux Etats Unis.



Au chapitre des statistiques, l'ISM des services aux États-Unis (Institute for Supply Management) est ressorti à 58,3 au titre de mars, à comparer à 56,5 pour le mois précédent.



De son côté, l'indice des services de S&P Global progresse également: il est passé de 56,5 en février à 58 le mois dernier.



Le Nasdaq a été plombé par Marvell Techno -6,4%, Moderna -6,1%, puis les géants des semi-conducteurs Applied Materials -6%, AMD et Broadcom -3,3%...



